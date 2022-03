Joãozinho, capitão do Estoril, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 2-1 na Luz, contra o Benfica, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Foi um bom jogo. Fizemos um jogo muito bem conseguido. Tivemos as primeiras boas ocasiões. Se marcássemos primeiro, o jogo poderia ser diferente. Quem crias as ocasiões claras que criámos, têm de fazer golo ainda para mais contra estas equipas grandes. Mas o que me dá mais gozo é os jogadores do Benfica darem-nos os parabéns e dizerem que temos uma grande equipa e que jogamos bom futebol. Dá gosto. A equipa tenta jogar mesmo quando comete erros, isso mostra a personalidade que tem.



Golo do Rafa? É um erro nosso, sobretudo. Nunca um canto a nosso favor pode dar golo do adversário. Isso reflete alguma inexperiência que há na equipa. Faz parte do crescimento, já passei por isso, agora sou mais experiente. Neste tipo de jogos contra os grandes, nunca um canto a nosso favor pode dar golo do adversário. Serve para a equipa crescer. Fizemos um jogo bem conseguido com o Portimonense, hoje fizemos um grande jogo contra uma equipa que está nos quartos de final da Liga dos Campeões perante 50 mil pessoas. Dá um gozo tremendo os adversários darem-nos os parabéns pela forma como jogamos.»