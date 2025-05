Estoril e Benfica defrontam-se esta noite na Amoreira, na 32.ª e antepenúltima jornada da Liga.

Bruno Lage já poderá contar com Ángel Di María e Florentino, depois de ambos terem cumprido castigo diante do AVS. Tanto o médio como o avançado deverão ter entrada direta no onze, embora residam mais dúvidas na utilização do argentino, isto porque Zeki Amdouni esteve a bom nível diante do AVS e poderá repetir a titularidade no corredor direito.

Samuel Dahl também vai manter-se na equipa, mas desta vez para ocupar a posição de lateral-esquerdo, devido ao castigo de Álvaro Carreas.

Do lado dos «canarinhos», Ian Cathro está obrigado a fazer mexidas. Xeka já estava de fora por lesão, enquanto Wagner Pina foi expulso na última partida e Jordan Holgrove ficou suspenso por acumulação de amarelos.

O Benfica, com 75 pontos, os mesmos do Sporting, pode colocar pressão no rival em caso de vitória na Amoreira e isolar-se na liderança do campeonato, à condição. Já o Estoril, segue tranquilo na oitava posição, com 42 pontos. Siga, a partir das 20h30, todas as incidências do Estoril-Benfica AO MINUTO no Maisfutebol.