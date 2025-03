Com apenas uma internacionalização, Samuel Dahl voltou a ser convocado pela Suécia para os particulares com o Luxemburgo e a Irlanda do Norte. Aos microfones da fotbollskanalen, jornal sueco, o lateral do Benfica mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de enfrentar o compatriota Viktor Gyökeres no campeonato português, que falhou este compromisso internacional.

«Jogo com o Sporting? Vamos jogar com eles na reta final da Liga e talvez na Taça de Portugal. Podem ser jogos divertidos, mas espero ganhar! Eu, a equipa, o clube, é o que queremos. E quero ficar à frente do Gyökeres no campeonato», disse o jogador.

Emprestado pela Roma ao Benfica, o jovem de 22 anos revelou que a mudança foi «muito boa».

«O tempo de jogo é importante para todos os jogadores. Era isso que queria e foi muito bom. O início no Benfica e os minutos que tive ajudaram-me muito. A equipa é muito boa. Se queria sair da Roma? É difícil responder, mas queria jogar. Todos querem e vamos ver o que acontece no verão. », partilhou, revelando ainda que os encarnados não foram os únicos interessados.

«Não é que pudesse escolher entre várias alternativas, mas havia um clube na Turquia que estava interessado», revelou.

Emprestado em janeiro, Dahl leva um total de oito jogos e duas assistências com a camisola do Benfica.