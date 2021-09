Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 5-0:

«Duas partes diferentes, onde claramente o golo faz muita diferença numa melhor primeira parte do Santa Clara, que conseguiu controlar muito do poderio do Benfica.

Acho que primeira parte é muito bem conseguida, pela forma inteligente com a gerimos, praticamente a não darmos nenhuma oportunidade de golo, com exceção do lance do golo, que foi a primeira oportunidade clara do Benfica no jogo, contra algumas oportunidades por parte do Santa Clara. Tivemos a possibilidade de sair em vantagem para o intervalo e o resultado de 1-0 era claramente enganador.

Fomos duplamente penalizados. Na primeira parte há dois lances para penálti. Custa-me começar o campeonato desta forma. Minuto 25: devia ser expulsão clara do guarda-redes Vlachodimos por falta negligente sobre o Mansur. Modifica o jogo. Depois, ao minuto 35, o Cryzan é tocado na área, numa bola que está dentro da grande-área. Isso dá-nos razões de queixas para nos lamentarmos, mas eu não vou agarrar-me a isso, porque, quem perde por 5-0, parece que está a arranjar desculpas. As análises de VAR podiam ter ajudado as equipas de arbitragem a ter pelo menos outro tipo de juízo.

Na segunda parte, o Benfica foi claramente melhor. Faltou-nos reagir, faltou-nos ser Santa Clara. Só o fomos na primeira. Com muito mérito, o Benfica conseguiu arranjar espaços e, através das dificuldades que nos criaram no jogo, ser eficaz. Basta ver que ficou 5-0 e o Benfica teve seis remates à baliza.»