O avançado uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, é o futebolista que poderá protagonizar, em breve, a maior transferência mundial no futebol. De acordo com o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira, o dianteiro sul-americano, avaliado em 70,7 milhões de euros, tem, a nível mundial, o maior valor estimado de transferência, fora das cinco principais ligas, as «big-5» (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Darwin surge no topo de uma lista a nível mundial que é dominada por Portugal, que tem mais cinco futebolistas no top-10 quanto aos maiores valores estimados de uma possível transferência no mercado. Três deles são do Sporting (Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves), mais um do Benfica (Gonçalo Ramos) e outro do FC Porto (Diogo Costa).

A Liga portuguesa é a que tem, assim, das dez ligas analisadas a nível mundial segundo o algoritmo do CIES neste estudo, o maior potencial para ganhos em transferências de futebolistas em breve.

Além do principal campeonato português, foram analisados os top-10 de outras nove divisões das principais ligas dos Países Baixos, Brasil, Bélgica, Áustria, Turquia, Dinamarca, Suíça, Escócia e Estados Unidos/Canadá.

O estudo teve em conta, como alguns dos principais fatores, a idade dos atletas, a duração atual dos contratos, a equipa em que estão e também as atuações em campo. «Darwin cumpre todos os critérios para uma avaliação alta: idade jovem (ainda não tem 23 anos), contrato longo (mais de três anos em falta [ndr: até 2025]), joga por uma equipa competitiva (Benfica) e está a ter um desempenho muito bom, nomeadamente quanto aos golos», pode ler-se, na apresentação do estudo do CIES.

Nota, ainda, para a juventude deste top-10 a nível mundial fora das «big-5»: apenas um destes dez atletas tem mais de 24 anos.

Veja, na galeria associada, os dez jogadores mais valiosos quanto a potenciais transferências, fora das «big-5».