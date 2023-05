O Observatório do Futebol (CIES) publicou esta quarta-feira um novo estudo relacionado com o futebol, dando conta do futebolista de cada clube mais valioso, num relatório que abrangeu 74 ligas a nível mundial e um total de 1.229 clubes.

A I Liga portuguesa também foi contemplada e, de acordo com o CIES, António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Diogo Costa (FC Porto) surgem no topo da tabela, como os futebolistas mais valiosos entre os plantéis dos designados “três grandes”.

No polo oposto, surgem os jogadores mais valiosos dos plantéis de Vizela e Desportivo de Chaves. Veja, na galeria associada, os futebolistas mais valiosos de cada um dos 18 clubes da I Liga.

A nível mundial, quanto a jogadores da I Liga, António Silva e Gonçalo Inácio surgem no top-20, tal como pode ver no quadro que surge na galeria associada ao artigo, que detalha o clube, o valor de transferência e ainda a percentagem do valor dos jogadores em questão, em relação ao valor total dos futebolistas que têm contrato com o respetivo clube.

Além de António Silva e Inácio, há mais dois portugueses no top-20 mundial: Bruno Fernandes (Manchester United) e Rafael Leão (Milan).Erling Haaland e Vinícius Júnior são os futebolistas mais valiosos de Manchester City e Real Madrid, respetivamente, sendo os que têm maior valor de transferência a nível mundial.