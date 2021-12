SIGA O DÉRBI AO MINUTO

A titularidade de Everton é a grande novidade do Benfica para o dérbi com o Sporting, referente à 13.ª jornada da Liga. Jorge Jesus, técnico encarnado, relegou Haris Seferovic para o banco.

Do lado do Sporting há quatro alterações no onze, sendo que duas delas já eram esperadas, já que Coates está com covid-19 e João Palhinha está lesionado. Feddal e Ugarte saltam para o onze, tal como Porro e Matheus Reis, que relegam Esgaio e Nuno Santos para o banco.

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DAS EQUIPAS:

BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Valentino Lazaro, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Darwin e Everton

SUPLENTES: Helton Leite, Gilberto, Meite, Seferovic, Yaremchuk, Pizzi, Taarabt, Gonçalo Ramos e Morato.

SPORTING: Adán; Neto, Inácio, Feddal; Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho

SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Tabata, Nuno Santos, Tiago Tomás, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança, Flávio Nazinho, Dário Essugo e Gonçalo Esteves.