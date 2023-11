Apesar dos recentes distúrbios causados por adeptos do Benfica na deslocação a San Sebastián, o dispositivo de segurança para o dérbi deste domingo vai ser o mesmo utilizado pela PSP para jogos de risco elevado, que já prevê esse tipo de situações.

«As medidas vão ser as habituais. Contamos sempre com as situações de pirotecnia e distúrbios, pelo que as medidas são as previstas para este tipo de jogos de risco elevado», afirmou o intendente Figueira de Chaves.

O responsável adiantou que, para casos como os verificados em Espanha, a polícia tenta «dentro do possível, identificar os autores através dos diversos instrumentos colocados à disposição».

O intendente acrescentou que alguns dos adeptos envolvidos nos distúrbios em San Sebastián «estão referenciados, pelo que a polícia tomará medidas em relação a esses adeptos».

Serão movimentados para o local a Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Ação Rápida, e haverá o reforço da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo de Intervenção e Cinotécnico.

As autoridades apelam aos adeptos que se desloquem com antecedência para o estádio, de preferência em transportes públicos.

O dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, está agendado para domingo, às 20h30.