O Desp. Aves vai oferecer o bilhete para o jogo diante do Benfica, no Estádio da Luz, aos sócios que quiserem assistir à partida, desde que viajem no autocarro fretado para o efeito.

A informação foi confirmada ao Maisfutebol por fonte do clube avense, que explicou que os bilhetes colocados à disposição dos sócios fazem parte de um acordo habitual com o adversário, neste caso o Benfica.

As águias ofereceram cerca de 70 ingressos ao clube, que habitualmente se destinam à claque oficial. Acontece que «Força Avense» não vai viajar por estar em protesto, e o Desp. Aves decidiu oferecer os bilhetes aos sócios que queiram acompanhar a equipa.

Assim, os adeptos terão apenas de pagar 22 euros, valor que corresponde ao preço da viagem, sendo que a mesma só será feita se houver um número mínimo de 23 pessoas.

De referir, contudo, que quem não viajar no autocarro não poderá usufruir da oferta do bilhete, que terá então um custo de 20 euros.

Recorde-se que o jogo da 16.ª jornada está marcada para as 19 horas da próxima sexta-feira.