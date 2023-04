O Desp. Chaves anunciou nesta quarta-feira que os bilhetes para o jogo com o Benfica, no sábado, esgotaram.

«Informamos que, após a venda de ingressos aos detentores de passes, camarotes, cativos e aos sócios do Grupo Desportivo de Chaves, que tiveram até esta quarta-feira a oportunidade de adquirir bilhete, a lotação do estádio se encontra esgotada», lê-se numa nota publicada no site dos flavienses.

A partida da 28.ª jornada da Liga está agendada para as 18h, no Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira.