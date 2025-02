Diogo Calila, jogador do Santa Clara, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao jogo com o Benfica (0-1), para a 22.ª jornada da Liga:

(jogo) «Sabíamos que ia ser um jogo difícil. É sempre complicado defrontar um grande, mas conseguimos ter quatro ou cinco oportunidades em que podíamos ter feito o golo. Quando não se faz, contra estas equipas, torna-se mais difícil conseguir pontuar. Enaltecer o grupo, fez um grande trabalho. Podíamos ter levado um ponto ou até mesmo os três se tivéssemos concretizado as oportunidades que tivemos».

(positivo) «Enaltecer o espírito de grupo, o trabalho que foi feito hoje. Às vezes, o futebol é assim, a bola não entra e na segunda parte o Benfica, em duas ou três situações na nossa área, consegue fazer um golo. Fomos atrás do resultado, mesmo com menos um conseguimos ter as nossas oportunidades, mas não fomos felizes. É continuar o nosso trabalho, temos feito uma excelente temporada».

(objetivo é a classificação classificação da história do clube?) «Continuar a trabalhar. O objetivo é jogo a jogo, não pensamos já no objetivo final. Continuar a fazer o nosso trabalho, humildes, como temos sido até então. Depois, no final, fazemos as contas e, talvez, aspirar a um lugar da Europa».

(segredo) «Passa pela coesão, pelo grupo de trabalho que temos. Temos ali dentro uma família, conseguimos em todos os jogos disputá-los até ao final. É o que vamos continuar a fazer até ao final do campeonato».