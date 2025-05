A 33.ª jornada da Liga portuguesa aproxima-se, tal como as últimas e mais importantes decisões no campeonato. A ronda que se disputa entre o próximo sábado e domingo pode ditar campeão, pode decidir o quinto lugar e também pode decidir tudo quanto ao último lugar de manutenção direta, ao play-off para não descer e aos dois despromovidos. Mas também pode deixar tudo em aberto para a última jornada. A única das decisões relevantes a nível de classificação que nunca vai ficar decidida na ronda 33 é o terceiro lugar.

Título: Sporting e Benfica na luta e pode haver campeão no dérbi

1.º: Sporting, 78 pontos

2.º: Benfica, 78

Tal como já noticiámos, o Benfica-Sporting do próximo sábado (18h00) pode decidir o campeão. Os leões podem festejar o título em caso de vitória, tal como o Benfica pode, se vencer pelo menos por dois golos de diferença. Um empate, ou uma vitória do Benfica pela margem mínima, deixa tudo em aberto para a 34.ª jornada. Confira todas as contas de Benfica e Sporting AQUI.

3.º lugar: não fica decidido, mas pode ficar quase

3.º: FC Porto, 65 pontos

4.º: Sp. Braga, 65

Em igualdade pontual e também igualados no confronto direto (o FC Porto venceu por 2-1 no Dragão e o Sp. Braga venceu em casa por 1-0), dragões e arsenalistas estão colados na corrida ao último lugar do pódio da Liga, que vale entrada direta na fase de grupos da Liga Europa (embora, porém, o quarto lugar também possa dar, mediante o vencedor da Liga Conferência). A 33.ª jornada nada decide quanto à classificação de ambos, mas pode encaminhar, se um fizer melhor resultado do que o outro. De notar que, caso haja igualdade pontual no final do campeonato entre ambos, o critério que vai definir a classificação é o saldo de golos total na Liga. Nesta altura, o FC Porto tem um saldo favorável de mais cinco golos: 60-29 (+31), para 53-27 (+26) do Sp. Braga. Nesta ronda, o FC Porto visita o Boavista e o Sp. Braga vai ao Casa Pia.

5.º lugar: Vitória pode assegurar Liga Conferência

5.º: V. Guimarães, 54 pontos

6.º: Santa Clara, 51

O Vitória, que esta época foi a primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos da Liga Conferência (atingindo os oitavos de final) está muito perto do apuramento para a segunda pré-eliminatória da prova em 2025/26, via quinto lugar. Com três pontos de vantagem para o Santa Clara e ainda vantagem no confronto direto (perdeu 1-0 nos Açores, mas ganhou 2-0 em Guimarães), há vários cenários possíveis para os minhotos assegurarem o 5.º lugar nesta jornada. Os vimaranenses recebem o Farense no domingo, já depois de o Santa Clara receber o Famalicão, no sábado (e os minhotos até podem, por isso, entrar em campo já com o quinto lugar garantido). Assim, o Vitória fecha o 5.º lugar...

- Se ganhar;

- Se empatar, desde que o Santa Clara não ganhe;

- Se perder e o Santa Clara também perder.

Manutenção, play-off e descidas: pode ficar tudo decidido… ou mais embrulhado

15.º: Estrela, 29 pontos

16.º: Boavista, 24

17.º: AVS, 24

18.º: Farense, 24

À partida para a 33.ª jornada, os quatro últimos classificados ainda têm todos hipótese de manutenção direta, ou de ir ao play-off. Mas é o Estrela que pode garantir a manutenção nesta jornada e o Boavista que pode assegurar o lugar de play-off, sendo que o AVS e o Farense podem já descer de divisão. Ou seja, tudo pode ficar decidido. Mas também pode ficar tudo mais embrulhado, numa jornada com um duelo direto Estrela-AVS e na qual o Boavista recebe o FC Porto e o Farense vai a Guimarães. Clube a clube, vamos a todos os cenários.

O Estrela garante a manutenção:

- Se ganhar ao AVS;

- Se empatar com o AVS, desde que o Farense não ganhe, independentemente do resultado do Boavista. E só esta combinação possibilita neste cenário, tudo por causa dos confrontos diretos. Ou seja, o Estrela faria 30 pontos, o AVS faria 25 e já não conseguiria ultrapassar o Estrela com uma jornada por jogar, tal como o Farense, que não ganhando ficaria no máximo com 25. O Boavista, mesmo que ganhasse e fizesse 27 pontos (podendo igualar o Estrela com 30 na última jornada) já nunca ultrapassaria o Estrela (mesmo em igualdade pontual) por causa do confronto direto favorável aos tricolores, que ganharam por 1-0 no Bessa e empataram 2-2 em casa.

E o empate ao Estrela não vale se o Farense vencer porque, em caso de igualdade pontual, o Estrela perde para o Farense no confronto direto (os algarvios venceram os dois jogos por 1-0). Além disso, em caso de igualdade pontual entre Estrela, Boavista e Farense, que ainda é possível, quem leva a pior… é o Estrela: nos jogos entre os três, o Farense fez sete pontos (3-2 em golos), o Boavista cinco pontos (4-4 em golos) e o Estrela quatro pontos (3-4 em golos).

O Boavista, em igualdade pontual com AVS e Farense, leva a melhor no desempate a três e está, por isso, para já, mais bem posicionado para garantir no mínimo o play-off. Nos jogos com AVS e Farense, somou oito pontos (saldo de 4-2 em golos), o AVS somou cinco (2-2 em golos) e o Farense dois pontos (1-3 em golos). De forma isolada, o Boavista também ganha no confronto direto a AVS (ganhou 2-1 fora e empatou 0-0 em casa) e ao Farense (venceu 1-0 fora e empatou 1-1 no Bessa). Já entre Farense e AVS, leva a melhor o AVS (venceu 1-0 fora e empatou 0-0 em casa).

Assim, de Boavista, AVS e Farense, só o Boavista pode garantir o play-off nesta jornada e apenas num cenário:

- Se ganhar ao FC Porto e AVS e Farense perderem ambos (no entanto, isto traz uma "boa" e uma "má notícia" para o Boavista, pois se garantir o play-off nesta jornada, tal significa, por outro lado, que já fica sem hipóteses de manutenção direta, porque o AVS joga com o Estrela).

Com ligação ao cenário do Boavista, AVS e/ou Farense podem descer nesta jornada: uma vitória do Boavista obriga avenses e algarvios a pontuar. A derrota, caso o Boavista ganhe, condena um (ou ambos).