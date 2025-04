Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na Flash Interview da BTV, depois da vitória por 3-2 sobre o Farense:

[O que foi mais importante para sair daqui com a vitória?]

«Foi a forma como entrámos no jogo. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, dois golos. Foi pena sofrermos o golo no final da primeira parte. No entanto, a equipa voltou a entrar muito bem na segunda parte, faz o 3-1. Depois, a mérito do Farense, que tentou apostar tudo. São três homens da frente muito rápidos, como falávamos ontem, em linha defensiva forte. A tentar procurar sempre fortes transições. Tenho de fazer um elogio muito grande ao Tomané. Eu gosto de pontas-de-lança e o Tomané realmente, aquilo que joga, aquilo que luta, o ganhar a bola, o jogar no apoio, o fazer os movimentos em profundidade. É realmente de um grande jogador. A partir daí, o 3-2, nós alterámos, quisemos estar um pouco mais seguros, principalmente na pressão, para termos uma pressão mais vertical e penso que controlámos o jogo até ao final. Por isso, aquilo que importa, principalmente na reta final, é a equipa corresponder. Sabemos que não há jogos fáceis, quando tivemos que jogar, quando tivemos que marcar os nossos golos, marcámos três golos com enorme qualidade. E quando tivemos de jogar juntos, saber controlar o jogo, saber sofrer, sofremos. Por isso, ficam os três pontos e estamos novamente na situação de depender apenas de nós para conquistar o título, que é o grande objetivo.»

[Depois do 3-2, como é que a equipa se uniu? O que é que se sentiu na altura para que depois conseguisse sair com os três pontos?]

«Era nós estarmos tranquilos em perceber que isto é o jogo e que o adversário também tem mérito. Da forma como joga, consegue tirar partido daquilo que é a sua posição defensiva e depois sair rápido na frente. Os alas são muito fortes e muito rápidas em situações de um contra um. Já elogiei o Tomané pelo jogo consistente que vai fazendo ao longo da época. Já o tínhamos defrontado duas vezes, em particular no jogo da Taça, e percebemos as dificuldades que eles nos colocam. Por isso, o importante é que os outros que entraram, as alterações que fomos fazendo, a equipa percebendo sempre os momentos do jogo. Soube estar junta, soube estar compacta, soube controlar o jogo. Olhando para tudo, acho que somos os justos vencedores. Pena pela margem mínima, mas fomos a equipa que marcamos três golos ao Farense. Queríamos vencer com as oportunidades de criarmos mais um golo, mas temos de dar mérito à equipa do Tozé. Ele tem feito um fantástico trabalho, independentemente dos resultados, recordo aquilo que disse ontem. Tem sido sempre resultados pela margem mínima e hoje justificou mais uma vez o bom trabalho que tem feito o Farense.»

[Deslocação ao Dragão na próxima jornada o que é que espera?]

«A mesma mentalidade, a equipa perceber e identificar muito bem os momentos do jogo. São 90 minutos, temos de ir com a ambição de vencer os três pontos, que é a nossa principal motivação. Jogar com qualidade e marcar golos.»