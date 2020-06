Sucedem-se as reações ao ataque de que foi alvo o autocarro do Benfica na noite desta quinta-feira, quando a comitiva encarnada regressava à academia do Seixal após o empate em casa com o Tondela.

Agora foi Fábio Martins, jogador do Famalicão, que utilizou as redes sociais para deixar uma pergunta irónica sobre o tema.

«É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios?», questionou, deixando um pedido aos seguidores: «Comentem sem aquela conversa do ‘eles ganham milhares, têm de se sujeitar’».

É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios ?

Comentem, sem aquela conversa do ELES GANHAM MILHARES, TÊM DE SE SUJEITAR 😅

— Fábio Martins (@fabio11martins) June 5, 2020