José Mourinho diz não ter dúvidas quanto ao onze que vai apresentar diante do Sporting, no dérbi desta sexta-feira, e deixa elogios ao trabalho de Rui Borges após saída de Ruben Amorim. O técnico mostra-se apenas focado no que pode controlar e na forma como a equipa vai entrar em campo para o encontro:

Abordagem do Sporting no Estádio da Luz?

«Não faço ideia, o Sporting jogará como o Rui Borges quiser que jogue. Preparámo-nos para a forma de jogar deles, mas o mais importante para nós é como queremos jogar e a nossa identidade enquanto equipa. Como fazemos com todas as equipas, estudamos o mais que podemos. Fica sempre aberta a porta da imprevisibilidade, mas esta semana preparámos mais o que vamos fazer, do que o que o adversário vai fazer.»

Elogios de Rui Borges a José Mourinho

«Não tenho nada para lhe ensinar e agradeço as palavras do Rui. Já sei que vocês me vão adjetivar com falta de humildade, mas é normal que estes treinadores tenham admiração por alguém que fez o que fez e abriu porta a que se pensasse o treinador de determinada maneira. Poderia não o ter dito e disse. Não tem nada a aprender comigo, é um treinador campeão nacional, que sabe o que quer para a sua equipa e teve um mérito muito grande, pela a transformação do Sporting do Ruben Amorim para o seu Sporting. Foi objetivo, corajoso e sabia o que queria. Passou ao lado de muitas críticas e está a fazer um trabalho extraordinário. Respeito-o a ele e a qualquer treinador que em Portugal joguemos contra.»

Richard Ríos titular e Benfica com cinco médios?

«Não vi a conferência do mister Rui Borges, mas o Gonçalo (assessor do Benfica) mostrou-me algumas coisas. O Rui não diz se joga o Morita ou o Simões, não diz que o Ioannidis está disponível, não diz nada. A única coisa que posso dizer é que o Rui diz que tem de conversar com a almofada ou o travesseiro, eu não tenho de conversar, já está tudo conversado e sei quem vai jogar. Não há dúvidas nenhumas.»