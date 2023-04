O Benfica visita Vila do Conde este domingo para defrontar o Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga e Roger Schmidt reservou uma grande surpresa para o onze inicial: Florentino Luís não joga. De referir que o médio está à beira de ser suspenso por acumulação de cartões amarelos e o jogo seguinte é com o FC Porto.

O Benfica vai atuar com Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Ramos, de acordo com o site do clube.

O encontro está agendado para as 18 horas e poderá acompanhar tudo aqui AO MINUTO no Maisfutebol.

Os encarnados lideram o campeonato e, em caso de vitória, chegam aos 71 pontos, em vésperas de receberem o FC Porto, que esta noite defronta o Portimonense. O Rio Ave é 9.º classificado, com 33 pontos.