O Benfica visita o Vizela este sábado, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

O encontro no Minho está agendado para as 20h30 e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

Os encarnados lideram o campeonato e, em caso de vitória, chegam aos 59 pontos. O Vizela é 10.º, com 26.