Depois da jornada europeia, Benfica, FC Porto e Sporting entram em campo este sábado, em jogos da nona jornada da Liga.

Os verde e brancos deslocam-se aos Açores para defrontar o Santa Clara, às 15h30. A equipa leonina ocupa a oitava posição, enquanto que os açorianos são antepenúltimos com cinco pontos. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

Os dragões visitam o terreno do Portimonense às 18h00. A equipa de Sérgio Conceição é segunda classificada, já o os algarvios estão no sexto posto. Também poderá seguir todas as incidências deste jogo AO MINUTO.

À mesma hora, o Benfica recebe o Rio Ave no Estádio da Luz. Os comandados de Roger Schmidt querem voltar às vitórias após os empates com o V. Guimarães e Paris Saint-German. Já equipa vila-condense vêm de uma vitória sobre o Santa Clara. Acompanhe o jogo AO MINUTO.