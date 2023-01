A época chega a meio, é tempo de reabertura de mercado e entre as opções a avaliar pelos clubes estão os jogadores cedidos. Esta época o contingente de emprestados pelos chamados «grandes» é mais reduzido, consequência das limitações impostas pela FIFA e também do movimento de emagrecimento dos plantéis feito nas últimas épocas. Ainda assim, são três dezenas de futebolistas a rodar. Entre eles há casos de afirmação óbvia, mas também expectativas goradas. Fruto da avaliação continua que os clubes vão fazendo, também já houve um regresso às origens no Sporting, com a antecipação do fim do empréstimo de Gonçalo Esteves.

O Maisfutebol olha para os jogadores cedidos por Benfica, FC Porto e Sporting, na Liga e em campeonatos internacionais, tendo em conta também o enquadramento e as perspetivas de cada jogador. Há nos três clubes casos para resolver no imediato de jogadores que terminaram a ligação aos clubes onde estiveram. No que diz respeito às cedências internacionais, esta é agora uma gestão mais delicada, porque apenas podem ser cedidos oito jogadores por época, ainda que esse limite não englobe jogadores sub-21 ou formados no clube.

Benfica: Weigl, os Tiagos em destaque e casos para resolver

O Benfica tem o maior contingente de jogadores cedidos nesta temporada, 13 no total, com dois perfis diferentes. De um lado jovens a ganhar experiência longe de casa, do outro jogadores que não tinham espaço na Luz. Entre estes últimos, Julian Weigl foi aquele que conseguiu até agora tirar melhor partido da decisão de sair para ganhar tempo de jogo. A qualidade do médio alemão conseguiu tradução em campo no Borussia Moenchengladbach. No entanto, o clube admitiu desde cedo que não deverá ter condições para acionar a cláusula de compra de 15 milhões, pelo que o futuro de Weigl continua em aberto.

Entre os jogadores da formação das águias, há outros dois destaques notórios. Tiago Dantas foi um caso de rápida afirmação no PAOK, impondo-se rapidamente na primeira fase da época, até à paragem para o Mundial. Na terceira temporada a rodar, depois da passagem pelo Bayern Munique e pela experiência no Tondela, o médio de 22 anos integrou-se bem numa equipa com forte enquadramento português.

Depois há Tiago Gouveia, cuja qualidade se destacou no Estoril e já levou o treinador do Benfica a admitir que contará com ele na Luz na próxima época, ao mesmo tempo que decorre o processo de renovação com o jogador. Ainda na Liga portuguesa, jogadores como Tomás Araújo e Sandro Cruz, que se estrearam na época passada pela equipa principal, vão ganhando espaço e tempo de jogo, mas ainda longe da afirmação plena. Tal como Rafael Brito, condicionado pela época muito irregular do Marítimo. Mais intermitente tem sido o percurso de João Ferreira, agora no Rio Ave depois de um empréstimo ao V. Guimarães na época passada.

Noutro patamar, o defesa Ferro continua a procurar relançar a carreira longe da Luz, naquela que é a sua segunda saída por empréstimo, depois do Hadjuk Split. A passagem pelo Vitesse, com regularidade mas sem sobressair, vem na mesma linha da experiência da época passada.

Quanto aos estrangeiros, o médio Meité ganhou regularidade na Serie A, com a camisola da Cremonese, o que lhe pode abrir novas perspetivas de mercado mas ainda longe da Luz, ele que tem contrato até 2026. Em sentido diverso, Seferovic tem tido utilização intermitente no Galatasaray e também não tirou grande partido da presença no Mundial com a Suíça, onde foi utilizado como suplente em três jogos. Esta parece de qualquer forma uma saída sem retorno para o avançado, cujo acordo prevê opção de compra pelo Galatasaray e que já admitiu que não deverá voltar à Luz.

Há ainda o médio Gabriel, que chegou ao Botafogo para a reta final do Brasileirão e foi uma escolha regular de Luís Castro. O empréstimo do brasileiro prolonga-se até junho.

Depois há casos para resolver no imediato. German Conti, na quinta época de ligação ao Benfica e no terceiro empréstimo, fez uma boa campanha pelo América Mineiro, mas essa ligação terminou. O argentino, que só vestiu a camisola do Benfica em algumas partidas na primeira época, em 2018/19, tem contrato até final desta época. Mais remota ainda a ligação de Yony González. O colombiano que nunca jogou na Luz e tem contrato até junho de 2024 cumpriu o quarto empréstimo, ao América Cali, estando também por definir o seu futuro.

Em Portugal:

Tiago Gouveia (Estoril): 11 Jogos (11 Titular)/883 minutos/2 golos/4 assistências)

Tomás Araújo (Gil Vicente): 9 Jogos (8T)/708m/0G/1ass

Sandro Cruz (Desp. Chaves): 7 Jogos (6T)/579m

Rafael Brito (Marítimo): 10 Jogos (6T)/554m

João Ferreira (Rio Ave): 12 J (3T)/393m/0G/1ass

No estrangeiro:

Tiago Dantas (PAOK): 17 Jogos (13T)/1010m/1G

Julian Weigl (Borussia Moenchengladbach): 12 Jogos (11T)/993m/0G

Gabriel (Botafogo):14 Jogos (8T)/744m/2G*

Meité (Cremonese): 10 Jogos (9T)/693m

Haris Seferovic (Galatasaray): 12 jogos (7T)/616m/2 golos

Ferro (Vitesse): 10 Jogos (7T)/601m

Yony Gonzalez (America Cali) – 31 Jogos (20T)/1799m/2G*

German Conti (América Mineiro) – 37 Jogos (28T)/2634m/1G*

*Época terminada

FC Porto: contingente reduzido e algumas apostas ganhas

O contingente de jogadores cedidos esta época pelo FC Porto é particularmente reduzido. São apenas seis jogadores, alguns deles a aproveitar claramente a oportunidade. Desde logo Diogo Leite, que encontrou no Union Berlim o contexto ideal para se afirmar. Depois de uma época de cedência ao Sp. Braga em que foi perdendo fulgor, o internacional sub-21 é agora uma das referência da boa temporada do clube alemão.

Também Loum está a tirar bom partido da segunda cedência. Depois do Alavés, o médio é destaque no Reading e a afirmação no Championship, tal como a presença no Mundial, mesmo sem ter sido utilizado pelo Senegal, são garantia de valorização.

Entre os outros jogadores cedidos pelo FC Porto, há referências positivas na Liga. Desde logo Romário Baró, que foi revelação precoce no Dragão e não conseguiu tirar partido da cedência ao Estoril, na época passada, mas encontrou no Casa Pia outro espaço para crescimento. Aos 22 anos, está a aproveitá-lo para tentar somar pontos com vista a um eventual regresso ao Dragão. Depois há Carraça, que volta a revelar-se regular e fiável no Gil Vicente, tal como já tinha acontecido na época passada.

O FC Porto tem ainda o jovem Tomás Esteves cedido ao Pisa, na Serie B italiana. Depois de uma passagem pelo Reading e de um regresso ao Dragão, o lateral teve alguns problemas físicos e ainda procura a afirmação no clube italiano. Por fim, há ainda um jogador portista com o futuro em aberto. Nanu terminou a cedência ao FC Dallas, onde jogou com regularidade, mas após o final da época da MLS ainda não é claro qual será o próximo passo.

Em Portugal:

Carraça (Gil Vicente): 16 Jogos (10T)/945m/0G/1ass

Romário Baró (Casa Pia): 12J (8T)/690m/0G/1ass

No estrangeiro:

Diogo Leite (Union Berlim): 19 Jogos (19T)/1639m

Loum (Reading): 23 Jogos (18T)/1628m/1G

Nanu (FC Dallas): 30 Jogos (13T)/1363m*

Tomás Esteves (Pisa): 11 Jogos (4T)/471m

* Época terminada

Sporting: um destaque óbvio, um regresso e oportunidades por aproveitar

Depois de ter tido mais de duas dezenas de jogadores a rodar na época passada, o Sporting resolveu vários desses casos no defeso. Começou esta época com nove jogadores a rodar – uma abordagem que conta apenas jogadores a atuar na Liga ou no estrangeiro – e nesta altura a lista já está mais curta. O clube deu por terminada a cedência de Gonçalo Esteves ao Estoril, depois de Rúben Amorim admitir que o jogador não estava a ter o tempo de jogo de que precisava e tinha de «voltar a casa», para prosseguir o processo de crescimento.

Quem continua lançado no caminho da afirmação é Tiago Tomás. O avançado que foi cedido por época e meia ao Estugarda brilhou na temporada passada na Alemanha e volta a estar em destaque, mesmo numa época irregular do clube alemão. Com 15 jogos, dois golos e duas assistências, o jogador de 20 anos consolidou expectativas e abriu horizontes para o futuro, que podem passar pelo acionar da cláusula pelo clube alemão, por um regresso a Alvalade no final da época ou por uma transferência.

Tiago Tomás é óbvio destaque entre os jogadores cedidos pelo Sporting a clubes estrangeiros, uma lista que integra jogadores em patamares bem diferentes. Idrissa Doumbia, médio que nunca fez parte das contas de Rúben Amorim, está a fazer uma boa temporada no Alanyaspor, naquela que é a sua terceira cedência. No terceiro empréstimo vai também Rafael Camacho. O extremo que chegou em 2019 oriundo do Liverpool e não se afirmou em Alvalade tem sido opção regular no Aris Salónica, no seu terceiro empréstimo, mas ainda não consolidou a titularidade.

Bem mais discreto está a ser o percurso de Rúben Vinagre, que motivou um forte investimento dos «leões» e, fora das contas de Amorim, foi cedido ao Everton. Quatro jogos e 200 minutos em campo – sendo apenas dois na Premier League, ambos em agosto e com 24 minutos no total - são até aqui o curto saldo da experiência para o lateral português. Também o defesa Eduardo Quaresma está com dificuldades para cumprir o objetivo de nova cedência temporária. A jovem promessa de Alvalade teve alguns problemas físicos e ainda não encontrou espaço regular no Hoffenheim.

O Sporting tem mais dois jogadores portugueses a rodar na Liga, apostas que para já não estão também a marcar pontos. Tiago Ilori, o central que regresso em 2019 ao Sporting e tem tido um percurso muito condicionado por lesões, continua sem conseguir afirmar-se. Depois do Boavista na época passada, o jogador de 29 anos foi opção em apenas quatro jogos no Paços Ferreira. Geny Catamo, por seu lado, teve uma primeira metade de época marcada por longa ausência por lesão, que deixou inclusivamente em aberto a sua continuidade no Marítimo até final do empréstimo.

Depois há ainda Luiz Phelyppe, que terminou a ligação ao FC Tóquio, onde jogou com regularidade, tal como aconteceu nas duas cedências da época passada. O futuro para o avançado, com contrato até 2024, não deve passar por Alvalade e ainda não está definido.

Em Portugal:

Tiago Ilori (Paços Ferreira): 4 Jogos (4T)/297m

Gonçalo Esteves (Estoril): 4 Jogos (2T)/186m/0G

Geny Catamo (Marítimo): 1 Jogo (0T)/29m

No estrangeiro:

Tiago Tomás (Estugarda): 15 Jogos (11T)/950m/2G/2Ass

Idrissa Doumbia (Alanyaspor): 14 Jogos/6T)/738m/3G

Rafael Camacho (Aris Salónica): 16 Jogos (6T)/650m/1G

Luiz Phelyppe (FC Tóquio): 12 J (3T)/451m/2G*

Rúben Vinagre (Everton): 4 Jogos (2T)/204m

Eduardo Quaresma (Hoffenheim): 4 Jogos (1T)/85m

* Época terminada