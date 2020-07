Depois da goleada imposta ao Moreirense, o FC Porto foi a equipa mais representada no 11 da jornada, com três jogadores. Luis Díaz, Otávio e Alex Telles, curiosamente três dos dragões mais consistentes ao longo de toda a temporada.

Na tabela, parceria do Maisfutebol com o Sofascore, Gonçalo Ramos foi o grande destaque. 10 minutos bastaram para marcar dois golos e arrecadar um 12,0.

O 11, apesar de se referir apenas ao desempenho individual na jornada pareceu baseado na regularidade dos jogadores, e premiou Marcus Edwards do Vit. Guimarães, Rúben Dias do Benfica e Mehdi Taremi do Rio Ave.

Yohann Tavares, que participou na vitória do Tondela sobre o Sp.Braga, entrou na equipa da jornada depois de ter mantido a sua baliza inviolada. Também Ricardo Esgaio, apesar da derrota, conseguiu lugar na equipa, mostrando uma atitude diferente dos seus colegas ao longo de todo o jogo.

Por fim, Makaridze, que manteve o nulo em Alvalade foi a escolha para guarda-redes. Esta foi a nota mais baixa da semana, o que demonstra a incapacidade do Sporting em criar situações de perigo iminente.