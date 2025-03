Luís Esteves, em declarações à flash interview da BTV, após o triunfo do Benfica por 3-0 sobre o Nacional, a contar para a 25.ª jornada da Liga:

«Fizemos uma exibição boa com bola, sabíamos da dificuldade do jogo, tivemos um erro no início do jogo e de seguida outro erro que dá o 2-0. As coisas ficaram muito complicadas. A nossa estratégia passava por ferir o Benfica na profundidade, acho que tivemos bons momentos com bola, mostrámos o que é o Nacional e vamos lutar para vencer os três pontos já no próximo jogo.»

«Acho que se marcássemos o 2-1 antes do intervalo seria claramente muito bom para nós. Ainda assim, entrámos na segunda parte para tentar ferir o Benfica e saímos de cabeça erguida. Vamos continuar na nossa luta pela manutenção.»