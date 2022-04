Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória das águias sobre o Belenenses.

«O Darwin é um excelente jogador que tem ajudado muito a equipa. É jovem, com muito potencial e é normal que suscite o interesse de grandes clubes europeus, pelo que tem sido o crescimento dele, e pelo que tem feito na Liga dos Campeões.

De forma natural, não sei se no final desta época ou na próxima, é possível que saia. Espero, como benfiquista, que vá por números próximos do que foi o João Félix. Mas não me cabe a mim estar a falar de O que vejo é que ele é diferenciado e é normal suscitar o interesse de grandes clubes europeus.»