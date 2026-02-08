Figueiredo, jogador do Alverca, em declarações na Flash Interview da BTV após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, em partida a contar para a 21.ª jornada do Campeonato Nacional:

Análise da partida

«De início, mantivemos a proposta que o mister nos apresentou durante a semana. Estávamos muito bem, conseguimos fazer o golo, um empate que era muito importante para nós. Mas, por uma desatenção nossa, algo que temos de corrigir durante a semana, sofremos o segundo golo. Agora é focar já no próximo jogo e trabalhar para conquistar o nosso objetivo.

Significado especial por marcar na Luz

«Com certeza, é muito importante marcar contra uma grande equipa. E agora é seguir em frente. Infelizmente, não conseguimos o empate nem a vitória, mas é seguir.»

O que se pode esperar do Alverca?

«Podem esperar uma equipa muito batalhadora, que procura sempre a vitória e que vai dar sempre o melhor para conquistar os três pontos em cada partida.»