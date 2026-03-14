Diogo Monteiro, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Arouca por 2-1, na 26.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o Benfica

«É verdade, contra os grandes estivemos muito bem, mas é pena que nos últimos minutos tenhamos sofrido golos. Não sentimos grandes dificuldades, podíamos ter feito o segundo ou o terceiro golo, mas não sentimos muitas dificuldades.»

Momento do Arouca e crescimento pessoal...

«A equipa está muito melhor do que na primeira volta, com muita mais confiança e o nosso foco está já no encontro com o Moreirense. A primeira parte da época foi mais difícil para mim, agora tem corrido melhor, agradeço a confiança do mister por me colocar a defesa direito, nono lugar do Esgaio que está lesionado.»