Liga
Há 1h e 28min
«Estivemos bem contra os "grandes", é pena os golos sofridos nos últimos minutos»
Diogo Monteiro analisa derrota do Arouca diante do Benfica por 2-1, na 26.ª jornada da Liga
DIM
Diogo Monteiro analisa derrota do Arouca diante do Benfica por 2-1, na 26.ª jornada da Liga
DIM
Diogo Monteiro, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Arouca por 2-1, na 26.ª jornada da Liga:
Análise à derrota com o Benfica
«É verdade, contra os grandes estivemos muito bem, mas é pena que nos últimos minutos tenhamos sofrido golos. Não sentimos grandes dificuldades, podíamos ter feito o segundo ou o terceiro golo, mas não sentimos muitas dificuldades.»
Momento do Arouca e crescimento pessoal...
«A equipa está muito melhor do que na primeira volta, com muita mais confiança e o nosso foco está já no encontro com o Moreirense. A primeira parte da época foi mais difícil para mim, agora tem corrido melhor, agradeço a confiança do mister por me colocar a defesa direito, nono lugar do Esgaio que está lesionado.»
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