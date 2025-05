Momento: golo de Zanocelo deixa Benfica a tremer

O Benfica estava a realizar um dos jogos mais tranquilos do campeonato. Marcou dois golos até ao intervalo, não permitiu que o adversário fizesse um remate enquadrado em toda a primeira parte e parecia ter um controlo absoluto sobre o jogo, quando tudo mudou subitamente. Começou a mudar quando Ian Cathro lançou Rafik Guitane e mudou por completo quando o suplente assistiu Vinicius Zanocelo para o 1-2. Toda a tranquilidade desvaneceu-se, o resultado ficou em aberto e a equipa de Bruno Lage terminou o jogo com o coração nas mãos.

Figura: Pavlidis com primeira parte de luxo

O internacional grego está em grande forma e este sábado voltou a mostrar o seu bom momento, com uma grande exibição, sobretudo, na primeira parte. Jogou muitas vezes recuado, no meio-campo, quase sempre de costas para a baliza, recebendo os passes verticais dos companheiros, para depois fazer a bola chegar mais à frente. Foi mais tempo médio do que propriamente avançado, mas também foi por isso que Aursnes chegou tão facilmente à área do Estoril no lance do primeiro golo.

Outros destaques

Otamendi

Mais um jogo em cheio do capitão do Benfica que, depois de marcar ao AVS, há uma semana, voltou a marcar este sábado, naquela que já é a época mais profícua do internacional argentino, com um total de seis golos na Liga. Logo a seguir ao golo, o central acumulou mais aplausos, num lance em que subiu à área do Estoril, na marcação de canto, para depois recuperar a tempo de anular uma transição do adversário. Uma grande exibição que não fica manchada pela grande penalidade sobre Begraoui, até porque Trubin defendeu o consequente castigo máximo.

Samuel Dahl

Outro jogador que já tinha estado em destaque frente ao AVS e que voltou a brilhar este sábado, agora num papel mais recuado, no lugar do castigado Alvaro Carreras. Animou o corredor esquerdo e foi ele que marcou o livre que acabaria por resultar no 2-0, com um cruzamento bem medido para a cabeça de Otamendi.

João Carvalho

É claramente um jogador acima da média neste Estoril. Quase todo o futebol dos canarinhos passa pelos pés do jogador que foi formado no Benfica, esta tarde, com especial incidência sobre o corredor direito, em constantes combinações com Pedro Carvalho e, mais à frente, também com Begraoui. Numa altura em que a defesa do Benfica parecia impenetrável, João Carvalho nunca baixou os braços e continuou a levar a sua equipa para a frente.

Rafik Guitane

Entrada fortíssima do francês que tarde em recuperar a titularidade desde a fugaz passagem pelo Sp. Braga. Esta tarde foi ele que virou o jogo e que retirou toda a tranquilidade ao Benfica, proporcionando velocidade e capacidade de desequilibrar o adversário junto à sua área.

Trubin

O Benfica marcou apenas dois golos, mas os adeptos levantaram-se das bancadas por três vezes para festejar. A terceira não foi um golo, mas foi a defesa do ucraniano ao penálti marcado por Begraoui que adiou o golo do Estoril. Uma ação determinante num momento crucial do jogo, embora o remate do avançado do Estoril tenha sido denunciado.