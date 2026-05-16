A Figura: Richard Ríos

Assertivo e inconformado, o colombiano teve uma boa dinâmica com Prestianni. Por vezes, trocava com o extremo direito, atacando o espaço nas costas da defesa daquele lado. Foi a partir dessa sagacidade a atacar o espaço que marcou o primeiro golo do jogo, logo aos 7 minutos, na boca da baliza. Ainda criou para si próprio uma grande chance aos 85m, roubando a bola e picando por cima do guarda-redes. Boma não esteve para brincadeiras e limpou.

O Momento: retirada de Pizzi, 58m

723 jogos, 150 golos e 69 assistências depois, fecha-se o pano. O internacional português encerrou a carreira aos 36 anos diante dos adeptos que mais o acarinharam, ao longo de sete épocas e meia. Foi titular, mostrou conservar alguns pormenores técnicos de qualidade e acabou por sair rodeado de uma guarda de honra das duas equipas. O amigo Rafa Silva saudou-o efusivamente. Um momento bonito para um dos melhores portugueses na década de 2010.

Outros Destaques:

Rafa Silva: mais em jogo do que a média desde que regressou ao Benfica. Atuando como médio-ofensivo/segundo avançado, conseguiu receber à entrada da área do Estoril e ser perigoso em algumas ocasiões. Numa delas, chegou ao golo, antecedido por um belo trabalho de pés. Finalizou de pé esquerdo o golo 100 de águia ao peito.

Gianluca Prestianni: dinâmico como extremo direito, teve uma série de lances em que fintou jogadores adversários, ora para dento, ora para fora, e desequilibrava a defensiva do Estoril talvez mais do que Andreas Schjelderup. Uma falta de Ferro acabou por limitar a sua presença em campo.

Peixinho: entrou na reta final do jogo e teve três chances para marcar. À terceira foi de vez, talvez naquela que parecia a ocasião de golo menos clara. Grande remate de pé esquerdo e estreia a marcar pelo Estoril do avançado de 21 anos.

Alex Bah: fez um jogo competente a nível ofensivo e defensivo. O seu máximo mérito foi aparecer no sítio certo para marcar, na sequência de um canto, ainda dentros dos primeiros 15 minutos.