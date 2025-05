Bruno Lage faz apenas uma alteração no onze do Benfica que, este sábado, defronta o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

Com Alvaro Carreras castigado, por acumulação de amarelos, o treinador recua Samuel Dahl para a posição de lateral esquerdo e aposta no regresso de Florentino que deverá jogar ao lado Aursnes.

De resto, tudo igual ao onze que, há uma semana, goleou o AVS no Estádio da Luz (6-0), com Zeki Amdouni a manter a titularidade, mesmo depois do regresso de Ángel Di María às opções.

Do lado do Estoril, Ian Cathro também faz apenas duas alterações em relação ao triunfo sobre o Casa Pia, com Pedro Carvalho e Jandro a entrarem para os lugares dos castigados Wagner Pina e Holsgrove.

As equipas oficiais:

ESTORIL: Robles; Kevin Boma, Pedro Álvaro e Bacher; Pedro Carvalho, Vinicius Zanocelo, Jandro e Pedro Amaral; Begraoui, André e João Carvalho.

Suplentes: Chamorro, Aljandro Marqués, Fabrício Garcia, Gonçalo Costa, Tiago Parente, Tiago Brito, Lanquetin, Salazar e Rafik Guitane.

BENFICA: Trubin; Tomás Araujo, António Silva, Otamendi e Dahl; Florentino e Aursnes; Amdouni, Kokçu e Akturkoglu; Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, Leandro Barreiro, Schjelderup, Arthur Cabral, Di María, Belotti, Bruma, Tiago Gouveia e Bajrami.