Foram duas temporadas consecutivas sem conquistar o maior troféu de Portugal.

Duas temporadas consecutivas em que o primeiro lugar foi o eterno rival.

E duas temporadas em que o primeiro jogo foi uma derrota.

Por isso, e tal como queria Bruno Lage, o Benfica entrou a vencer na Liga em 2025/26, na visita ao terreno do vizinho Estrela, por 1-0.

As equipas entraram em campo com poucas alterações face aos últimos jogos no calendário. Bruno Lage não trocou ninguém (pelo terceiro jogo consecutivo) e José Faria substituiu dois face ao jogo com o Estoril: Fábio Ronaldo e Marcus Abraham entraram, Nilton Varela e Robinho saíram.

A primeira parte do encontro foi algo enérgica, sem muitas paragens e duelos interessantes. Oportunidades para ambos os lados, mas faltava pontaria ao Benfica. Dahl teve duas vezes o golo no pé, e até se gritou por isso na Amadora, porém os remates saíram sempre ao lado. No lado do Estrela, Chernov e Gastão estiveram a centímetros do golo, com este segundo a levantar mesmo o Estádio José Gomes, mas a gravidade e as luvas de Trubin negaram essa possibilidade.

Os centrais do Benfica tentaram várias vezes encontrar colegas soltos na frente, com passes longos. Nota positiva para a defensiva dos tricolores, que foi pressionando e não deixou avanços descontrolados.

CONFIRA TODO O FILME DA PARTIDA

Ao intervalo nenhuma equipa trocou peças no relvado e o Estrela entrou mesmo melhor, colocando a equipa de Bruno Lage encostada às cordas. Oportunidade ali, oportunidade acolá, mas…

Apareceu um penálti que surgiu em bom momento para o Benfica. Ivanovic caiu na área, após empurrão de Chernov e o árbitro não teve dúvidas: grande penalidade!

Aos 60 minutos, o habitual marcador dos encarnados, Pavlidis, agarrou na bola, colocou-a no círculo e com o pé direito apontou o primeiro golo do Benfica na Liga em 2025/26.

Nos últimos 30 minutos surgiram as mudanças em campo e os dois treinadores trocaram peças no setor ofensivo. No entanto, o golo não voltou a aparecer.

No rescaldo, o Benfica foi superior e Bruno Lage pode estar satisfeito com os três pontos. Satisfeito com a exibição? Possivelmente, não. Daquelas partidas em que se vence, mas não se convence.

A equipa de José Faria, apesar da derrota, mostrou-se consistente e apresentou uma boa exibição.

Com este resultado, e ao contrário das duas últimas temporadas, o Benfica arrancou este campeonato, apesar de ainda ter a primeira jornada por disputar, com uma vitória. O Estrela ainda não conseguiu vencer e soma apenas um.