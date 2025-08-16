O Benfica visita este sábado, a partir das 20h30, o terreno do Estrela, na segunda jornada da Liga.

Tal como nas duas últimas partidas, Bruno Lage não mexeu em qualquer peça e vai a jogo com a mesma equipa.

Depois de vencer o Nice por duas vezes, ambas por 2-0, o técnico luso voltou a apostar numa frente de ataque a dois, com Pavlidis a jogar com Ivanovic. Aktürkoglu volta a começar no banco, tal como na receção ao Nice.

No lado do Estrela, José Faria faz apenas uma mudança relativamente ao jogo com o Estoril: Fábio Ronaldo e Marcus Abraham entram, Nilton Varela e Robinho saem.

Confira aqui os onzes iniciais:

BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic e Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Obrador, Aktürkoglu, Barreiro, Prestianni, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Florentino e Gonçalo Oliveira.

ONZE DO ESTRELA: Renan Ribeiro, Fábio Ronaldo, Jovane, Godoy, Schappo, Paulo Moreira, Luan Patrick, Lopes Cabral, Chernev, João Gastão e Abraham Marcus.