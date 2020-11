«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

Jorge Jesus referiu após o jogo com o Boavista que os axadrezados cometeram muitas faltas, de modo a travar o Benfica. O técnico chegou mesmo a dizer que não é uma estratégia que aprecie, para contrariar adversários, numa crítica aos boavisteiros.

«Não é a minha forma de pensar o futebol», disse o treinador do Benfica, sobre o número de faltas cometidas pelo Boavista, na derrota dos encarnados por 3-0. A primeira do emblema da Luz, até aqui invicto, na Liga.

Mas terá Jesus razão? O Boavista elevou o número de infrações para travar as águias?

Ora, olhando para as estatísticas oficiais da Liga das cinco jornadas anteriores é facilmente percetível que nunca o Boavista tinha cometido tantas faltas (31) numa só partida, tal como o Benfica nunca tinha sofrido tantas faltas. E nenhuma das equipas tinha ficado sequer perto desse registo.

Olhando para os axadrezados, a média de infrações cometidas nas primeiras cinco rondas era de aproximadamente 20. Nesta segunda-feira, cometeu 31. De resto, o número mais alto que as panteras negras haviam registado era de 21 faltas, frente a Nacional e a Vitória de Guimarães.

Do lado do Benfica, a média de faltas sofridas era até à data de aproximadamente 13. No Bessa, as águias sofreram mais do dobro. O registo que mais se aproxima do jogo com o Boavista remonta à segunda jornada, quando os comandados de Jesus foram parados em falta 15 vezes pelo Moreirense – ainda assim, um número ainda longe das tais 31.

Em suma, o Boavista mais que duplicou o máximo de faltas que o Benfica sofrera numa só partida da Liga.

Jesus, refira-se, também disse que esse não foi o único fator que levou à derrota encarnada.

As faltas cometidas pelo Boavista nas cinco jornadas anteriores:

1.ª jornada, vs Nacional: 21;

2.ª jornada, vs FC Porto: 20;

3.ª jornada, vs Moreirense: 19;

4.ª jornada, vs V. Guimarães: 21;

5.ª jornada, vs Famalicão: 20.

As faltas sofridas pelo Benfica nas cinco jornadas anteriores:

1.ª jornada, vs Famalicão: 14;

2.ª jornada, vs Moreirense: 15;

3.ª jornada, vs Farense: 12;

4.ª jornada, vs Rio Ave: 14;

5.ª jornada, vs Belenenses: 8.