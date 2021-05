O FC Porto informou que Jesús Corona, que teve de ser substituído aos 17 minutos do jogo com o Famalicão, «contraiu um traumatismo na perna esquerda».

Numa nota publicada no site, os dragões dizem que o jogador mexicano «será reavaliado pelo departamento médico portista neste sábado».

Após a vitória por 3-2 com os famalicenses, o plantel portista regressa este sábado ao trabalho, às 12h00, no arranque da preparação para o clássico com o Benfica, da próxima quinta-feira.