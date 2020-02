Três em três. O FC Porto venceu todos os Clássicos disputadas esta temporada: dois contra o Benfica e outro frente ao Sporting, em Alvalade.



Será que os dragões são mais fortes nos jogos grandes? Conceição discorda e dá exemplo do Krasnodar, formação russa que eliminou os portistas do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



«Acho que não. O jogo contra o Sp. Braga por exemplo aqui no Dragão. Criámos inúmeras situações, há dois penáltis que caso tivessem entrado, estaríamos a falar de outra diferença pontual. Não vejo a equipa mais relaxada noutros jogos. Vou dar um exemplo negativo, embora não goste de maus exemplos: o nosso jogo contra o Krasnodar, jogo de Liga dos Campeões praticamente. Foi num contexto diferente, muitos jogadores chegaram quase em cima do jogo... mas não é por aí. Estamos focados e concentrados em dar o nosso melhor em todos os jogos. Os confrontos diretos são muito importantes e temos dado uma resposta muito positiva. Como se diz os campeonatos ganham-se nos jogos teoricamente mais fáceis», concluiu o técnico do FC Porto.