O Benfica recebe este sábado o AVS no Estádio da Luz com uma novidade. Os encarnados vão entrar em campo com um novo equipamento alternativo que homenageia o «futebol de rua», com mostra uma fotografia publicada no Instagram por Otamendi, capitão dos encarnados.

A camisola, em tons de vermelho e preto, conta com o que parece ser umas asas de uma água nas costas e uma fonte estilizada.

De recordar, os encarnados têm realizado várias entrevistas com alguns jogadores cujo o tema é precisamente o futebol de rua.

ACOMPANHE AQUI O BENFICA-AVS.