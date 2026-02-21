Liga
FOTO: Benfica estreia camisola dedicada ao «futebol de rua» frente ao AVS
Águias têm realizado, nos últimos dias, várias entrevistas com o mesmo tema aos jogadores do plantel
O Benfica recebe este sábado o AVS no Estádio da Luz com uma novidade. Os encarnados vão entrar em campo com um novo equipamento alternativo que homenageia o «futebol de rua», com mostra uma fotografia publicada no Instagram por Otamendi, capitão dos encarnados.
A camisola, em tons de vermelho e preto, conta com o que parece ser umas asas de uma água nas costas e uma fonte estilizada.
De recordar, os encarnados têm realizado várias entrevistas com alguns jogadores cujo o tema é precisamente o futebol de rua.
