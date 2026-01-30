O Benfica ficou esta sexta-feira a conhecer o adversário no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões, mas o foco de José Mourinho está na deslocação ao Tondela.

Através das redes sociais, o técnico das águias partilhou uma imagem, no seu local de trabalho e com o símbolo dos beirões em destaque. «A vida continua», pode ler-se na publicação de Mourinho no Instagram, pouco mais de um dia após a vitória dramática diante do Real Madrid.

Recorde-se que o Benfica mede forças com o Tondela este domingo, a partir das 20h30, na 20.ª jornada da Liga. 

Veja aqui a publicação de José Mourinho:  

