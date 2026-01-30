Liga
FOTO: já viu o que estava a fazer Mourinho durante o sorteio do play-off?
Técnico partilha fotografia nas redes sociais com a seguinte legenda: «A vida continua»
O Benfica ficou esta sexta-feira a conhecer o adversário no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões, mas o foco de José Mourinho está na deslocação ao Tondela.
Através das redes sociais, o técnico das águias partilhou uma imagem, no seu local de trabalho e com o símbolo dos beirões em destaque. «A vida continua», pode ler-se na publicação de Mourinho no Instagram, pouco mais de um dia após a vitória dramática diante do Real Madrid.
Recorde-se que o Benfica mede forças com o Tondela este domingo, a partir das 20h30, na 20.ª jornada da Liga.
Veja aqui a publicação de José Mourinho:
