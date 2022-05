Paços de Ferreira e Benfica defrontam-se esta noite, a partir das 20h15, no jogo de abertura da 34.ª e última jornada da Liga Portuguesa.

Nélson Veríssimo, que irá fazer o último jogo no comando técnico dos encarnados (com o 3.º lugar assegurado), promoveu uma autêntica revolução na convocatória: deixou de fora vários habituais titulares, chamou quatro vencedores da Youth League e irá seguramente promover algumas estreias no plantel principal.

Por sua vez, os pacenses, que já estão numa posição tranquila a meio da tabela, têm entre castigos, lesões e o impedimento de Nuno Santos (cedido pelo Benfica) nove jogadores indisponíveis. Ainda assim, o técnico César Peixoto garantiu que já vai voltar a poder contar com Juan Delgado, Hélder Ferreira e Nico Gaitán, que se reencontra com a sua antiga equipa.

