O Benfica recebe este domingo o Arouca, em jogo da 29.ª jornada da Liga, procurando voltar para a liderança isolada do campeonato, na sequência da vitória do Sporting nos Açores, no sábado.

Para este jogo, o treinador do Benfica, Bruno Lage, deve voltar às principais opções habituais, na sequência da goleada por 5-0 ante o Tirsense, na quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Alexander Bah, Manu Silva e Renato Sanches são as únicas baixas nos encarnados para este encontro, que tem apito inicial marcado para as 18 horas e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Por outro lado, Florentino e Di María, com quatro cartões amarelos cada, continuam como jogadores em risco de suspensão, neste caso para a deslocação a Guimarães.

Do lado do Arouca, muitas dores de cabeça: Nino Galovic, David Simão, Tiago Esgaio e Matías Rocha são baixas, devido a lesões, assim como Henrique Araújo, este por estar emprestado pelo Benfica, além de Chico Lamba, que viu o quinto cartão amarelo na Liga ante o Famalicão e cumpre jogo de suspensão. Há ainda dúvidas sobre outros jogadores.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Benfica-Arouca.