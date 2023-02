O líder contra a equipa-sensação: este sábado promete um dérbi animado no Estádio da Luz.

O Benfica recebe o Casa Pia e, em caso de vitória, pode voltar a ganhar uma margem confortável (ainda que provisória) de 11 pontos no comando da Liga Portuguesa.

Após ter lançado de início Florentino e Chiquinho no triunfo em Arouca, Roger Schmidt deverá manter a aposta no miolo, agora que não tem Enzo Fernández que esta semana foi protagonista da maior transferência da história da Premier League, ao assinar pelo Chelsea, que pagou 121 milhões de euros.

Fora das contas do técnico encarnado estão também os lesionados Rafa Silva e Gonçalo Ramos.

O jogo da 19.ª jornada tem apito inicial marcado para as 18 horas, no Estádio da Luz, e poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja os onzes prováveis do Benfica-Casa Pia na galeria associada.