O Benfica joga esta sexta-feira com o Gil Vicente, numa partida em atraso da 24.ª jornada. Bruno Lage fez a conferência de imprensa de antevisão do encontro que espera muito complicado devido à imprevisibilidade das ideias do novo treinador, César Peixoto.

«Nós tivemos a oportunidade de analisar os dois jogos que a equipa fez sob o comando do César [Peixoto], mas também tivemos a oportunidade de verificar algumas ideias que colocava em prática no Moreirense. A equipa, nestes dois jogos, apresentou algumas dinâmicas diferentes do Moreirense e aqui a dúvida que temos é perceber se são dinâmicas que o César [Peixoto] implementa em função dos jogadores que tem à sua disposição ou então aproveitou agora este espaço de tempo para treinar e colocar em prática as suas ideias», começou por dizer o treinador das águias.

«É uma equipa muito interessante, já o tinha dito no jogo da primeira volta, com jogadores muito bons no terço ofensivo, uma equipa que cria muitas diagonais entre as defesas, o exemplo disso foi o golo que nos marcaram no Estádio do Luz. É a entrada no terço final do campeonato, as equipas vão juntar-se mais, vão estar mais aguerridas para lutar por pontos. Nós sabemos que é um estádio difícil para jogar, mas temos de estar na concentração máxima, no compromisso máximo, porque também temos de entrar na reta final».

Bruno Lage classificou o duelo com os gilistas de «uma final» e desvalorizou o facto de os encarnados terem de jogar de três em três dias, algo que já faziam na Liga dos Campeões.

«É continuarmos com a dinâmica que tínhamos anteriormente, por força das circunstâncias, porque estivemos na Liga dos Campeões, continuar a jogar três em três dias. Por isso, nós temos Gil Vicente, Farense e FC Porto, e a importância e o foco total é no jogo da manhã, no trabalho que temos de fazer, no jogo que temos de jogar e nos três pontos que temos de conquistar», atirou.

O Benfica joga em Barcelos frente ao Gil Vicente esta sexta-feira às 20h15, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.