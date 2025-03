A FIGURA: Bruma

O lance do 1-0 tem muito dele. Encarou dois adversários e descobriu onde estava Aursnes para a finalização do norueguês. Bruma deambula de um corredor para o outro, sempre a conduzir a bola e é certo que pode definir melhor em determinadas ocasiões. Quando opta por ser objetivo, é uma real ameaça.

O MOMENTO: Di María sela as contas, 90+7m

O Estádio Cidade de Barcelos transformou-se numa pequena Luz esta noite e sentia-se que as bancadas pediam o golo de Di María. O penálti - que o próprio conquistou - nos descontos foi a cereja no topo do bolo para o argentino.

OUTROS DESTAQUES

Amdouni

O suíço parece estar a agarrar a titularidade. Foi um dos protagonistas da dinâmica dos encarnados no corredor direito, na primeira parte, juntamente com Fredrik Aursnes e Tomás Araújo. Apareceu diversas vezes em zonas de finalização e foi ameaçador. Mais predisposto para as tarefas defensivas.

Di María

O argentino saiu para aquecimento e ouviu um enorme aplauso. Quando entrou, sentiu novamente a euforia nas bancadas. Ficou perto do golo com um remate ao lado aos 77 minutos, mas, em tempo de descontos, conseguiu mesmo marcar e fechou o resultado. A bola não descola daquele pé esquerdo. Poderia haver melhor regresso?

Carreras

Muito forte fisicamente. Ficaram na retina os lances em que deixou Zé Carlos completamente para trás.

Zé Carlos

Com Rúben Fernandes no banco, o lateral-direito até envergou a braçadeira de capitão, mas teve uma exibição para esquecer. Além das dificuldades em travar Bruma, ainda apanhou Carreras pela frente e não conseguiu cumprir a tarefa.

João Teixeira

A estadia do médio em Barcelos está bem aquém do esperado, porém, foi um dos melhores do Gil Vicente. Foi do seu pé direito que saiu o cruzamento, aos seis minutos, para o cabeceamento perigoso de Pablo.