Andrea Belotti é a grande novidade no onze do Benfica para o jogo desta noite, em Barcelos, diante do Gil Vicente.

Bruno Lage fez apenas uma mexida face à equipa que apresentou em Vila do Conde, com a entrada do internacional italiano, que relega Vangelis Pavlidis para o banco. No banco está também Ángel Di María, ele que não joga desde 12 de fevereiro.

Siga o Gil Vicente-Benfica AO MINUTO

Já no lado gilista, são promovidas três alterações. César Peixoto deixa o capitão Rúben Fernandes no banco e entrega a titularidade a Buatu. Já Fujimoto dá lugar a Tidjany Touré, enquanto Carlos Eduardo é rendido na frente de ataque por Pablo.

O Gil Vicente-Benfica, jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga, tem pontapé de saída marcado para as 20h15.

OS ONZES OFICIAIS

ONZE DO GIL VICENTE: Andrew; Zé Carlos, Josué, Buatu e Sandro Cruz; Mohamed Bamba e João Teixeira; Tidjani Touré, Santi Garcia e Félix Correia; Pablo Felipe.

Suplentes do Gil Vicente: Brian Araújo; Rúben Fernandes, Kazu, Caseres, Fujimoto, João Marques, Bermejo, Mboula e Carlos Eduardo.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Kökcü; Amdouni, Belotti e Bruma.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Adrian Bajrami, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Renato Sanches, Arthur Cabral, Di Maria, Pavlidis E Aktürkoğlu.