José Mourinho recorda as declarações que proferiu quanto a alguns jogadores que não sabiam o que era representar o Benfica e assegura que isso «não é um problema» para o dérbi desta sexta-feira. Quanto à possível greve dos árbitros, o técnico é perentório e garante que haverá na Europa quem queira apitar no campeonato português:

Possível greve dos árbitros

«Se os árbiros fizerem greve, estou convencido de que há muito árbitro na Europa que gostaria de apitar no campeonato português. É uma coisa que acontece muito, não tanto nos países europeus, mas os árbitros são profissionais. Alguns apitam em campeonatos de outra dimensão, mas estou convencido de que os melhores árbitros de outros campeonatos viriam apitar a Portugal. Se acontecer alguma vez essa situação (greve), acho que não haveria grande problema, a Liga encontraria facilmente soluções.»

Jogadores que não têm noção do que é representar o Benfica

«Os jogadores também vão crescendo com as suas experiências. Quando digo que há jogadores que chegam e saem do clube e ainda não perceberam muito bem onde estiveram refiro-me a um perfil de jogador. Há jogadores que pelo seu perfil vivem isolados dos contextos, não sentem a responsabilidade e dimensão do clube, historicamente não sabem o significado de certo tipo de jogos. Há jogadores que acabam de chegar e percebem imediatamente a responsabilidade, mesmo os recém-chegados já defrontaram o Sporting e percebem o perfil de campeonato que existe em Portugal. Nesse aspeto não penso que seja um problema, honestamente.»