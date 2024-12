Com um total de oito temporadas ao serviço do Benfica, Grimaldo foi orientado por Bruno Lage em duas delas, nas temporadas de 2018/19 e 2019/20.

Em declarações ao podcast «Final Cut», o internacional espanhol deixou rasgados elogios ao atual técnico das águias e admitiu que é «seguro» considerar que a equipa vai conquistar títulos esta época.

«O Bruno Lage é um treinador incrível, conheço-o muito bem. Vemos que o Benfica está a jogar muito bem desde que ele chegou e vai levar a equipa ao topo, é seguro que vão conseguir títulos este ano», afirmou.

Além disso, Grimaldo garantiu «ter pena» de não ter jogado ao lado de Di María, já que no entender do mesmo, o estilo de jogo do argentino beneficia os laterais esquerdos, não só pela visão, mas pelos cruzamentos que coloca no segundo poste.

«Dá-me pena não ter jogado com o Di María. Acima de tudo é um jogador que tem uma forma de entender o jogo que valoriza muito os laterais esquerdos. Tem a visão, o cruzamento ao segundo poste. É um jogador que me dá gosto ver jogar», acrescentou.