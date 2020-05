Alejandro Grimaldo, jogador do Benfica, falou ao jornal A Marca sobre a situação da covid-19 que levou a que os campeonatos fossem suspensos, incluindo o português, que aguarda pelas regras da Direção-Geral da Saúde para ser retomado.

«Gostaria de acabar a temporada, mas se não for possível, então deve ser anulada esta e começamos a seguinte», afirmou o lateral enncarnado.

O Governo confirmou que serão disputadas, à porta fechada, as dez jornadas da Liga em falta a partir do último fim de semana de maio e a final da Taça de Portugal, mais ainda aguarda as regras da DGS.

O FC Porto lidera a tabela com um ponto de vantagem sobre os encarnados.