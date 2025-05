Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a um golo entre Benfica e Sporting, para a 33.ª jornada da Liga:

[Sente que é importante travar a euforia antes do último jogo da Liga?]

«Claramente há que travar a euforia, dependemos só de nós, mas temos de nos focar no que podemos dar lá dentro. Cada um tem de estar preocupado com o que pode dar dentro de campo. Quanto aos adeptos, é natural que tenham um sentimento positivo, mas falta um jogo.»

[Como vai colmatar a ausência de Hjulmand para a última jornada, diante do V. Guimarães?]

«Se olharem para trás, já perdemos muitos jogadores e tivemos sempre forma de arranjar soluções, jamais estaria triste. O Hjulmand é um jogador importantíssimo, mas existe ambição e querer, por isso substituir o capitão vai trazer uma entrega fantástica. No próximo jogo dará outro a entrega que ele deu. Não penso nisso sequer, ao longo da semana vamos pensando.»

[O tipo de jogo direto do Sporting foi pensado ou existiu mais mérito do Benfica?]

«Foi mérito do adversário e o golo logo ao início do jogo fez com que a equipa se retraísse um bocado, era um jogo difícil para os dois lados. Mesmo com um bloco baixo, emocionalmente tivemos um comportamento fantástico. Estivemos bem organizados e bem cientes das tarefas. Acabam por ser felizes (o Benfica), não tiveram grandes ocasiões de golo. A jogada do Pavlidis é boa, mas tivemos dois jogadores a escorregar. Faltou-nos alguma clarividência no último terço, para tomar algumas decisões melhores.»