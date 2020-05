O líder FC Porto e o campeão Benfica regressam aos treinos, juntamente com quase todas as outras equipas da Liga, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia de covid-19.

Com a autorização do Governo para que a principal competição do futebol protugês volte, à porta fechada, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS), os clubes estão de volta, mas ainda condicionados.

O FC Porto, com 60 pontos, reinicia os trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com os treinos antecedidos de exames imunológicos.

O Benfica, com 59 pontos, volta à relva depois de uns primeiros «testes de força e resistência» no Benfica Campus.

O Sporting de Braga (terceiro, com 46 pontos) e o Sporting (quarto, com 42) já começaram a trabalhar, tal como o Famalicão, ainda que «de forma individualizada e condicionada», pelo que o trabalho mais a ‘sério’ também se iniciará esta semana.

Com mais ou menos condicionalismos, impostos pela covid-19, também voltam aos relvados Rio Ave, Vitória de Guimarães, Moreirense, Gil Vicente, Boavista, Vitória de Setúbal, Belenenses SAD, Tondela, Marítimo, Paços de Ferreira, Portimonense e Desportivo das Aves.

De fora, ficará apenas o Santa Clara, que aguarda autorização das autoridades de saúde dos Açores.

