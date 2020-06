Esta quinta-feira, 5 de junho, prossegue a 25.ª jornada da Liga, com Benfica e Sporting em ação.

Mas antes, o menu o dia abre com o Marítimo-Vitória de Setúbal, a partir das 18h00, na Madeira.

Depois sim: às 19h15 o Benfica recebe o Tondela, na Luz, já com a possibilidade de assumir a liderança do campeonato, depois da derrota do FC Porto. Duas horas mais tarde o Sporting vai até Guimarães medir forças com o Vitória local.

Custódio, treinador do Sp. Braga, fará a antevisão ao jogo com o Santa Clara às 12h00, enquanto o seu homólogo, João Henriques, falará às 12h30.

Petit antevém a partida com o Desp. Aves também às 12h30, ao passo que Nuno Manta Santos falará mais tarde, às 19h00.

Nuno Lobo, candiato às eleições do FC Porto, vai fazer apresentação formal de todos os candidatos da lista B às 17h30, no auditório Sardoeira Pinto do Estádio do Dragão.