Os campeonatos decorrem este domingo.



Em Portugal a visita do Benfica ao Algarve é o destaque do dia. Além do jogo das águias contra o Farense, há mais três jogos: Rio Ave-Famalicão, P. Ferreira-Vitória e Sp. Braga-Tondela.



Na II Liga o segundo classificado Estoril visita o Estádio do Mar (11h15) enquanto o FC Porto B vai a Penafiel. O dia encerra com o Académico Viseu-Arouca.



No entanto, há também muito e bom futebol para seguir por essa Europa fora. Há o «Derby della Madonnina» entre AC Milan e Inter, o dérbi de Londres entre o West Ham e o Tottenham de Mourinho, a receção ao Barcelona ao Cádiz, a viagem do City ao Emirates e o Man. United-Newcastle.



Nota ainda para a deslocação de Paulo Fonseca ao terreno do Benevento e para o clássico da Ligue 1 entre PSG e Mónaco.



Na manhã deste domingo joga-se a final do Open da Austrália entre Novak Djokovic e Daniil Medvedev.



Liga



Rio Ave-Famalicão, 15h00

P. Ferreira-Vitória, 15h00

Sp. Braga-Tondela, 18h00

Farense-Benfica, 20h15



II Liga



Leixões-Estoril, 11h15

Penafiel-FC Porto B, 14h00

Académico Viseu-Arouca, 15h00



Alemanha



Augsburgo-Bayer Leverkusen, 12h30

Hertha-Leipzig, 14h30

Hoffenheim-Werder Bremen, 17h00



Espanha



Barcelona-Cádiz, 13h00

Real Sociedad-Alavés, 15h15

Huesca-Granada, 17h30

Athletic Bilbao-Villarreal, 20h00



Inglaterra



West Ham-Tottenham, 12h00

Aston Villa-Leicester, 14h05

Arsenal-Manchester City, 16h30

Manchester United-Newcastle, 19h00



Itália



Parma-Udinese, 11h30

AC Milan-Inter, 14h00

Atalanta-Nápoles, 17h00

Benevento-Roma, 19h45



França



Montpellier-Rennes, 12h00

Lens-Dijon, 14h00

Nice-Metz, 14h00

Nîmes-Bordéus, 14h00

Estrasburgo-Angers, 14h00

Lorient-Lille, 16h00

PSG-Mónaco, 20h00