A 21.ª jornada da Liga encerra esta segunda-feira com o Benfica-Rio Ave e o Moreirense-Belenenses.



Os encarnados procuraram aproveitar o empate no Clássico do Dragão para se aproximarem do pódio. Por sua vez, os vilacondenses tentam voltar aos triunfos para subir na tabela.



Há mais jornadas dos campeonatos internacionais para serem concluídas. Em Espanha, o Real Madrid recebe a Real Sociedad encerram a 25.ª jornada enquanto Everton e Southampton fecham a ronda 26 da Premier League.



A Académica, que perdeu a vice-liderança da II Liga, pode recuperá-la na receção ao Varzim.



Liga



Benfica-Rio Ave, 19h00

Moreirense-Belenenses, 20h15



II Liga



Académica-Varzim, 17h00



Espanha



Real Madrid-Real Sociedad, 20h00



Inglaterra



Everton-Southampton, 20h00