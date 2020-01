Petit, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota no Estádio da Luz, diante do Benfica, na abertura da 19.ª jornada.

«Pelo que fizemos, o resultado mais justo seria o empate. Houve uma entrada mais forte do Benfica, com remates do Grimaldo e do Rafa, mas mais através de bolas paradas. Não tivemos tanta bola como pretendíamos, mas a segunda parte é toda nossa. Tivemos dez remates, conseguimos reduzir, mas o Benfica fez o 3-1. Ainda fizemos o 3-2 e penso que podíamos ter saído daqui com o empate.»

[estratégia mais ofensiva do que o habitual nas equipas de Petit]

«Tanto com o V. Setúbal como com o Portimonense, mostrámos que esta é uma ideia diferente. Queremos ter bola, pressionar alto e os jogadores estão a responder bem. Queremos crescer como equipa e acreditamos muito no processo. Hoje todos viram que o Petit não é só um treinador defensivo. Tudo depende de onde estás, dos jogadores que tens.

[sobre a posição perigosa na classificação]

«Se não acreditasse no valor deste plantel não tinha vindo. Estamos a trabalhar para ter um plantel mais forte e equilibrado, e mais curto para trabalhar no dia a dia de forma competitiva para sair desta posição em que estamos.»

[manter qualidade da segunda parte]

«Trabalhamos as nossas dinâmicas, mas também de acordo com o nosso adversário, onde o podemos ferir e onde podemos ser surpreendidos, mas sem fugir à nossa identidade e dinâmica. A equipa está a subir, mas não é em três semanas que se cria uma equipa à nossa imagem. Temos de ganhar para sair desta posição, mas estou satisfeito com o que temos feito.»

[equipa quis sair a jogar]

«Primeiro queríamos tirar bola ao Benfica, e nós conseguimos roubá-la, mais na segunda parte. Queríamos que os avançados do Benfica viessem pressionar para depois sair pelos laterais porque podíamos ter largura e jogo interior. E foi isso que aconteceu e que conseguimos fazer na segunda parte.»