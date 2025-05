Hugo Félix fez a estreia pela equipa principal do Benfica frente ao Tirsense, no Estádio da Luz, e cumpriu assim um dos seus dois sonhos... o outro é jogar com o irmão, João Félix.

À margem do Estoril Open, o médio das águias falou sobre os minutos que somou no último jogo da Taça de Portugal e não descartou a hipótese de um dia poder jogar com o agora avançado do Milan.

«O que todos os jogadores querem é fazer mais jogos. Fiz a minha estreia há pouco tempo, foi muito bom, foi um sonho e claro que sim, espero fazer mais 20, 30, 40 ou 50 jogos pela equipa principal do Benfica. Jogar com o meu irmão [João Félix]? Claro que sim, sempre disse que os dois sonhos que tinha eram jogar no Estádio da Luz e jogar com o João. Falta esse sonho...», afirmou.

«Se eu acho que será possivel? O mundo do futebol é complicado, mas nunca se sabe e é um dos meus sonhos.»